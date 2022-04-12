第一金控3月稅後淨利大幅提升至19.19億元，月增率26.1％，主要是銀行子公司恢復獲利動能所致。累計前三月稅後淨利達49.44億元，年減率1.7％，每股稅後盈餘(EPS)為0.38元。

子公司獲利來看，銀行核心業務亮眼、證券獲利穩健、人壽由正轉負。

第一銀行核心獲利因曆日天數較多而受惠回溫，帶動銀行3月獲利反彈，單月盈餘上揚至19.05億元，月增率37.8％，特別是淨利收已站上29億元之相對高水位，在3月台、美市場均升息之循環利多帶動下，預期後續獲利動能將加大。另金融交易利得亦在外匯及衍生性商品損益帶動下顯著彈升。覆蓋率續揚至615.86％，逾放比則維持在0.20％，累計前3月稅後盈餘達48.16億元，年增率9.4％。

第一金證券3月交易量成長使經紀業務獲利增加，單月盈餘升至6,070萬元，月增率12.1％，累計前三月稅後盈餘達1.23億元，年減率66.5％。

第一金人壽單月獲利由正轉負，認列3,591萬元損失，主要係升息致債券評價損失所致，累計前三月稅後盈餘縮小為19萬元，年減率 99.9％。

此外，第一金AMC及第一金創投3月均為金控帶來穩定之獲利貢獻。