32歲馬來西亞「鋼琴女神」李元玲人美又是才女，IG擁有225萬粉絲，過去未公開情史的她，日前自爆前男友偷吃閨密，掀起熱議；面對網友質疑李元玲可能是看上前男友的錢才會被騙，她發出一篇短文反駁，稱前任是「做IT的打工族」，並揭露當時戀愛腦的原因。

李元玲今（12日）在IG限時動態轉PO網友問她前男友是不是很有錢的截圖，首度回應愛上前男友的原因，李元玲說前男友不是高富帥、沒有才華，也沒健身，是個做IT的普通上班族，「但我不介意！他一開始對我的用心真的讓我心動了，把自己所有能付出的都付出了，還以為一個平庸老實人，不會壞到哪裡去……可以一起過日子。」

李元玲感嘆原來自己遇到偽君子渣男慣犯，前男友熱愛在夜店把妹，專門背著兄弟搶他們的對象，「他看準我不敢揭發他，因此越玩越囂張」，李元玲呼籲男生千萬不要把對象介紹給前男友認識，因為任何一個美女他全部都要，搶完後還會面露淡定又勝利的模樣，稱是女方自己送上門的。

李元玲10日無預警PO與前男友、閨密的親密合照，痛訴兩人背著她偷來暗去，更稱前男友的經濟能力有限，所以不斷配合對方的生活水平，買單的次數甚至超越男友，且為了給足安全感和信任，李元玲不跟異性有任何灰色地帶的關係，想不到真心換絕情，「他瘋狂約會我兄弟的對象、我的女生朋友，對我也逐漸冷淡下來，還跟我朋友說是我一廂情願纏著他。」

李元玲失戀後，坦言很長一段時間都沉浸在極大的痛苦中，也不敢再相信男人，但為了不讓其他女生跟她一樣受害，決定出面揭發前男友和假閨密的不忠，並期許自己能放下過去重頭開始，信心喊話：「還是有好男人在等我」。