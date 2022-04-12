方文琳曾是90年代的「擋泥板女神」，也是當年劉文正麾下「飛鷹三姝」（與伊能靜、裘海正）的氣質擔當，甜美外型曾是不少人心中的夢中情人。方文琳今年已56歲，勤於鍛鍊的她身材顏值仍常受到外界高度關注，而她與前夫于冠華生下兩個女兒，也都完美繼承了媽媽的美貌；其中二女兒「齊薇」近日迎來23歲生日，母女倆同框慶生影片曝光後，女兒神顏值讓網友暴動搶認岳母，媽媽被逗到流淚的樣子也引熱議。

齊薇明(13日)將迎來23歲生日，方文琳昨(11日)在臉書分享7秒同框影片寫道：「拍戲NG就算了，拍照都要NG，我真的很容易被逗弄，笑到流眼淚，難怪魚尾紋可以夾死蚊子了。」並標記女兒帳號「齊薇Vivian」，雖然媽媽紮起頭髮、女兒留著長髮，從五官仍能看出母女極為相似之處；粉絲回：「愛笑的姐姐」、「文琳姐跟女兒都是大美人」、「永遠美魔女」、「那叫真性情丫」、「好像姐妹喔～」；還有人問：「怎麼都沒看到齊優（大女兒）出現？」，方文琳親回：「就是掌鏡人齊優在逗我(笑)」，就不知齊優說了什麼逗得媽媽笑到流淚？

齊薇事後還轉發媽媽落淚的影片，打趣寫到：「在哭什麼呀？」，看得出母女感情相當好，同時也釣出方文琳回說：「哭….妳們咋一下長這麼大了！(大笑)」；網友讚：「姐兩位女兒都好美喔」、「齊薇有進步喔！」、「就跟她媽一樣是仙女下凡間⋯」、「是姊妹」、「母女好可愛」、「跟媽媽一樣美麗動人」、「幸福的逗弄~笑一個」、「自然美」、「像姐妹一樣口愛」、「兩位仙女」、「真的！小孩長大真快呀」。

方文琳二女兒齊薇（于齊薇）在學校時期就是校花，擁有精緻臉蛋的她堪稱「神級校花美女」；目前齊薇也正積極培訓備戰演藝圈，雖年紀還小可能被經紀公司下達「禁愛令」，但方文琳倒是對女兒談戀愛持開放態度。