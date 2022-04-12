台南市七股區魚塭有4000多公頃，但今年有445.8公頃將改為漁電共生型，養殖戶表示，漁電共生區漁塭多以文蛤池為主，養殖面積變少，今年文蛤價錢看好；也有業者表示，漁電共生對文蛤產量影響還是要明後年才看得出來，文蛤價錢雖然比以前好，但養殖成本也增加，風險也是很大。

養殖業者郭永慶表示，最近有些魚塭地主把地收回去，寧願放著也不租人，加上部分魚塭開始改成漁電共生，正在進行施工，文蛤池面積也會受影響。以近月七股文蛤產地價格來看，雖然比不上雲林文蛤價格，但有比去年好一點。

郭永慶說，因近年養文蛤收益好，部分養魚苗業者，也都改放養文蛤，不只七股地區，連安南區土城、安平區都有魚塭改養文蛤。

另一名翁姓養殖業者表示，去年七股文蛤產地價6分半規格的每台斤可賣70多元，愈近中秋價格愈好，今年的價格還說不準，不過以目前漁電共生發展趨勢來看，2年後文蛤產量及價格應該會受影響。此外，業者較擔心的是，漁電共生是否會造成專區養殖環境水質變差，七股水路相通，連帶影響其他魚塭。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，目前6分規格的文蛤每台斤約40元出頭，價格也還好；因為文蛤最大產區在雲林，還沒有大量改成漁電共生，市場價格起伏不大；台南有些魚塭正在進行漁電共生工程施工，但面積還不大，文蛤產量會減產多少，還是要明後年才能知道。

此外，陳崇德認為目前比較有影響的是虱目魚，因為高雄、台南漁電共生場很多都是虱目魚池，目前池邊交易價格漲至每台斤60元以上。