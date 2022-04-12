正妹女車主的「嘴臉」網全怒了！1名重機騎士行駛在路中線突遭左側白車惡意逼車，他騎上前理論，白車女駕駛竟鬼打牆一直說「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」、「你可以騎過去一點啊」，讓騎士傻眼又暴怒；其他網友則留言說「送她幾張罰單就會乖了」、「連這種女人也當逼車仔」。

臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段行車紀錄器影片，1名重機騎士行駛在道路中線，突遭左方1輛白色轎車從左車道硬鑽靠近，騎士嚇到靠右行駛，憤怒之下決定一路飆速追上前，想向白車駕駛理論，等到一處路口2車都停下，他向車主問「你剛剛逼車OK喔」，對方女車主則回「我有打燈啊」。

1名重機騎士行駛在路中線突遭左側白車惡意逼車，他騎上前理論，白車女駕駛竟鬼打牆一直說「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」、「你可以騎過去一點啊」。（翻攝自臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」）

騎士接著反嗆「你打燈，不用看有沒有車嗎？」女車主則嗆說「那你不要騎在這啊」，騎士則暴怒說「XXX，我重機耶，我不能騎在這嗎？」女車主仍繼續說「你可以騎過去一點啊」。

影片沒有拍出後續爭吵結果，但其他網友紛紛留言「連這種女人也當逼車仔，真是頭又大的特色」、「不得不說這種不尊重其他用路人的四輪駕駛真的不少，只是這位大哥比較有勇氣捍衛主權」、「我真的聽不清楚她在講什麼，滷蛋可不可以先放下，他會不會以為只要不是四輪的都要靠邊騎」、「我的做法是直接加油門，讓他撞，大家來耗啊」、「送她幾張罰單就會乖了」、「不必聽她廢話了，影片很清晰事證確鑿，送警方即可」、「她應該不知道重機可以騎快車道，原諒牠的無知吧」。