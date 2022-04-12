證交所統計，全體上市公司3月營收年增14.11％，累計第一季年增12.87％；第一季主要成長的產業為航運、油電燃氣及半導體業，年增幅各為71.09％、38.49％及29.08％。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計887家及76家，共計963家均如期完成營收申報。3月全體上市公司營收共3.57兆元，年成長14.11％，營收成長公司共622家，衰退公司共341家，較109年同期43％；累計第一季為9.8兆元，年成長12.87％，營收成長公司共640家，衰退公司共323家，年成長41.99％。

證交所表示，全體上市公司3月營收成長較大的產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，建材營造業因建商建造案量大且營建成本上升，年成長幅度各為66.4％、43.13％及35.76％。

衰退較大產業中，金融保險業因保險業務淨收益減少，玻璃陶瓷業由於中國當地房地產景氣下修且施工受疫情影響，致玻璃銷售量及銷售價格均下降，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，且車用輪胎受車用晶片不足等因素影響，年減幅各為21.52％、15％及10.66％。

累計第一季營收成長較大的產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，成長幅度各為71.09％、38.49％及29.08％。

累計衰退較大的產業，金融保險業因保險業務淨收益減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，汽車工業因晶片短缺影響供應，衰幅各為14.11％、11.66％及3.21％。