國際中橡（2104）受惠生技專利和解金大進補，去年獲利比前年大幅成長3.67倍，每股稅後純益3.5元，創下近三年獲利新高，惟公司12日董事會通過每股擬派發現金股息0.2元，股利配發率僅5.7％，恐引發投資人失望賣壓。

對此，中橡總經理黃柏松今天說明，公司去年獲利躍進，很大一部分為生技專利和解金的一次性收入，考量中橡的生技權利金認列至2023年就將到期，公司希望能保留更多銀彈，為碳黑本業升級預作準備。

中橡印度廠持續產能擴充，在土耳其也有投資案進行中，另外中橡也在台灣發展高階特殊碳黑，相關的新產品開發及全球化布局，有助提升公司未來本業競爭力，但資本支出金額也會比較大，因此公司很珍惜現有的現金部位。

中橡旗下生技事業握有「龐貝氏症」孤兒藥專利，不過先前遭被授權人美國知名製藥公司Genzyme提出專利疑義，中橡從2020年起不再繼續認列有爭議的歐洲權利金收入，去年Genzyme又在美國點燃官司戰火，經過仲裁，雙方於去年11月宣布達成和解，中橡可獲1.8億美元（約新台幣52億元）的鉅額和解金。這兩年陸續入帳。

受惠相關和解金的認列進補，中橡去年獲利大躍進，每股純益達3.5元，遠高於前兩年的1.2元和0.75元。

至於中橡的碳黑本業方面，去年營運也有好轉。但展望今年，中橡總經理黃柏松維持審慎樂觀看待，他認為今年存在幾個較大變數。

包括俄烏開戰推升國際油價，連動碳黑上游石化原料成本增加，雖然碳黑價格也有漲，但如果漲太高，下游輪胎客戶可能受不了，擔心成本無法完全轉嫁，會壓縮到公司獲利。

其次，大陸疫情嚴峻，許多地區採取封城等措施，對於車市需求，或是整個汽車供應鏈的斷鏈問題，也都可能造成衝擊。