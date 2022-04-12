在亞洲消金業務出售告一段落後，花旗最新任命伍燕儀為亞太區全球財富管理負責人，帶領香港和新加坡的高資產財富管理部門，台灣未來花旗私銀客戶也由這兩地團隊服務，都會由伍燕儀及其團隊照會。

花旗集團執行長范潔恩提出的新全球經營策略中，縮減低利潤的海外消金業務，同時設置全球四個財管區域中心，聚焦服務私人銀行等級的高資產財富管理客群，亞洲地區因財富增長潛力最大，分別設置新加坡和香港，其餘兩地為倫敦和阿拉伯聯合大公圖。逼四大財富管理中心計劃到2025年，將增加2,300名員工、1,500億美元的客戶資產。

伍燕儀現任花旗集團香港、澳門區執行長，也兼顧大灣區市場，她同時為花旗亞太區運營委員會的成員。亦代表花旗銀行北美香港分行和花旗銀行（香港）有限公司，擔任行政總裁。根據花旗香港的公開資料，伍燕儀的背景是花旗香港消費者銀行業務負責人，熟悉消費金融業務和運營的整體管理。

此項人事消息，來自花旗集團亞太區執行長Peter Babej所屬名的說明，文中指出，伍燕儀未來也同時向全球全球財富管理業務執行長Jim O’Donnell匯報業務，還將領導花旗在香港和新加坡的個人銀行業務，包括零售銀行業務、金融卡和貸款業務。

上述說法相當不一樣，因花旗集團執行長范潔恩先前說，未來消金業務僅限於美國市場，若花旗香港和新加坡為了服務亞洲區高資產財管客群，未來也在當地搭配個人銀行業務服務，表示台灣花旗的私銀客群未來還是能享用國際等級的消金服務。