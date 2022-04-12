俄烏衝突點燃至今仍未平息的戰火，俄羅斯的「軍事行動」受到西方各國譴責與制裁，普丁（Vladimir Putin）的統治地位及支持度也因此一落千丈。向來給外界「硬漢」形象的普丁，近期臉書出現「超級粉絲」試圖幫偶像扭轉形象，創了粉絲團還狂洗貼文，塑造溫暖、祥和的英雄情懷，據悉背後親俄用戶最終目的是要獲得國際間壓倒性的支持。

BBC新聞台合作倫敦戰略對話研究所(ISD)進行大數據分析，證實了10個親普丁的公共團體正試圖在社交平台宣揚「自由世界領袖」的豐功偉業，他們以俄、英、阿拉伯等多國語言來散播圖片及訊息，內部成員超過65萬人。

貼文乍看像是俄羅斯加強大外宣的手法，不外乎是展現普丁格外親民的一面，最常出現的像是與動物互動的暖心照；還有裸著上身拿著獵槍，超悍體格一覽無遺；不然就是親自下鄉與人民交流等等。ISD發現這些粉絲團背後的管理者都有相同且重複的帳號，有時切換身份互相留言按讚，成了假訊息的最主要來源。專家阿亞德（Moustafa Ayad）表示，此舉是「草根行銷」的一種宣傳方式，利用非常規的手段製造草根支持的假象。

ISD表示，創辦重複的帳戶可能違反Facebook的規定，而且這些動作不排除與俄羅斯當局或親俄分子有關的可能。普丁是少數不用臉書的國家領導人之一，他的發言人曾提到，「普丁只是不需要社交媒體，因為它本質上沒有帶來任何普丁缺乏的東西。」