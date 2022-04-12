晶圓代工龍頭台積電（2330）旗下封測廠采鈺（6789）12日召開董事會，決議辦理初次上市（IPO）前現金增資發行新股，暫定發行價格為每股新台幣375元溢價發行，預估可籌得78.825億元資金，增資資金用途為充實營運資金。
采鈺去年營收90.29億元，較前年成長30.0％並創歷史新高，平均毛利率年減5.3個百分點達39.5％，營業利益年增5.9％達27.07億元，稅後淨利21.65億元，較前年成長3.6％，每股淨利7.41元。
采鈺公告3月合併營收月增17.2％達8.94億元，與去年同期相較成長54.7％。第一季合併營收季減3.6％達22.96億元，與去年同期相較成長38.9％。
采鈺董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股，此次共將發行21,020張，其中包括員工認購股數約2,520張，公開承銷股數達18,500張。董事會暫定發行價格為每股375元溢價發行，預估可籌得78.825億元資金，增資資金用途為充實營運資金，惟實際發行價格擬授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。
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