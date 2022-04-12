網路家庭（8044）12日宣布進一步的金融科技佈局，子公司廿一世紀數位科技將透過股份交換（增發416萬普通股）與策略投資模式，以新台幣9.4億元併購喬睿科技，併購之後，廿一世紀數位持股喬睿100％。網家表示，廿一世紀未來將借助喬睿在金流服務市場的服務，擴張第三方支付、行動支付、BNPL（先享後付）等金融科技服務。

網家近年積極佈局金融科技，12日再出手以9.4億元併購金融新創喬睿科技。喬睿成立於2015年，旗下TapPay為支付閘道（Payment Gateway），是金流串接公司，主要提供電商彈性便捷的API/SDK文件，以串接多種多元支付工具。

喬睿科技過去相當低調，但事實上，該公司在2017年取得Apple及Google在台灣第一張發行的支付處理牌照，2018年獨家成為國際信用卡組織VISA、MasterCard亞太區安全代碼合作夥伴，KPMG將其評選為百大金融科技公司。目前喬睿客戶破萬家，2021年處理的交易金額超過新台幣500億元，服務範圍也涵蓋台灣、馬來西亞、泰國等地。

網家表示，交易案完成之後，共同創辦人莊凡頡與廖宗綸，並將持續擔任其現有職務，並透過集團資源整合，全力加速國際市場的發展。另外，莊凡頡亦將於廿一世紀擔任重要管理職位，持續推動金融科技服務和產品的發展。

網家表示，廿一世紀將透過喬睿科技的服務，結合拍錢包會員體系與多元通路布局，致力打造線上線下消費場景金融，除幫助商家提升訂單轉換率，亦可整合大量交易資訊以強化信用風險評估系統。

目前廿一世紀旗下，包括拍錢包與BNPL產品已累計近200萬使用者，展望未來，廿一世紀將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計在今年底於日本推出金流服務，持續擴大用戶與營收規模。