文曄13日停牌 將有重大訊息宣布 20:552022/04/12 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路二哥文曄科技（3036）12日晚間宣布，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意13日暫停交易。 文曄3月營收達471.91億元，較上月增加45.19％，年增39.7％；首季累計營收為1,279.43億元，年成長31.03％，超越財測的1,150～1,210億元預估高標。 漢磊、嘉晶Q1營收 創高 《國際金融》BRICS財長會議 俄籲合作整合 #文曄 #將有 #重大訊息 #IC #文曄科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《化工股》搶搭循環經濟熱潮 上緯發表可回收材料新品 16:492022/04/12 財經 訂單看到Q4 光罩今年營收季季高 04:102022/04/11 證券．權證 美國升息期間 高股息成長股表現更亮眼 14:142022/04/12 財經 周湯豪渴望比莉快交男友 親揭原因惹全場爆笑 15:152022/04/11 娛樂 索尼、Kirkbi入股 Epic Games市值衝破300億美元 21:042022/04/12 財經 《半導體》徐秀蘭：環球晶今年產能全滿載 預收貨款達286.4億元 17:492022/04/11 財經 抗Omicron疫苗打起來! 英研究： 接種3劑症狀期「比感冒短」 18:282022/04/11 國際 周子瑜最新22秒影片釦子沒扣好 「天鵝頸」美到不真實 19:322022/04/11 娛樂 《台北股市》焦點股-文曄 13:082022/04/10 財經 證交所攜QIC 4月11-22日線上引資 04:102022/04/11 投資理財 亞泰金屬 Q2營運有望創高 04:102022/04/11 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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