IC通路二哥文曄科技（3036）12日晚間宣布，公司因有重大訊息待公布，經證交所同意13日暫停交易。

文曄3月營收達471.91億元，較上月增加45.19％，年增39.7％；首季累計營收為1,279.43億元，年成長31.03％，超越財測的1,150～1,210億元預估高標。