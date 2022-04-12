艾怡良、蔡旻佑、HUSH及資深音樂人左光平日前赴《1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院》分享創作音樂的秘辛、技巧。艾怡良、蔡旻佑、左光平同畢業自師大附中，感情深厚，艾怡良當場自爆高中時曾偷偷暗戀過蔡旻佑，時常假裝歌唱不好來接近蔡旻佑。

艾怡良憶起，蔡旻佑當時外型帥氣，就讀音樂班擅長彈琴，被大家公認是高中校內風雲人物，她當時偷偷暗戀他2個月，故意藉由要好好學唱歌，特地求蔡旻佑陪著練歌，增加彼此互動，讓蔡旻佑幽默形容自己應該算是「校草」。

蔡旻佑從小學習彈古典鋼琴，直到國中聽到陶喆的流行歌曲才開始創作，他是一開始立定目標往歌手之路走，2006推出〈我可以〉一炮而紅，但這首歌卻也帶給他不小的壓力，2015年寫下〈我想我可以〉後才逐漸放鬆自我，艾怡良爆料蔡旻佑有一次在高雄演唱會唱完〈我想我可以〉忍不住大哭，讓台下學員體會創作歌手辛酸。