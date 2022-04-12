BWF世界羽聯12日公布最新世界排名，寶島一姐戴資穎世界第1寶座累積達到211周，不過隨著世界巡迴賽逐漸恢復正常，BWF也決定逐步解凍世界排名積分計算，8月起公布的世界排名，每一周會扣掉2019年第12周之後的四周積分，屆時戴資穎就要面臨世界球后保衛戰。

新冠肺炎疫情從2020年春季開始肆虐全球，疫情前BWF世界排名計算方式，是選手過去52周參加的比賽中，成績最好的前10站積分加總來排定，疫情爆發後賽事面臨取消、停辦，球員沒比賽可以爭取積分，暫時凍結積分排名，部分比賽恢復後，目前積分計算方式，是選手從2019年4月開始算到現在，分數最高的10站的積分總和。

隨著更多比賽回到BWF年度行事曆，BWF再度公告世界排名積分計算再調整，今年8月2日起公布的排名，每周會扣除2019年第12周後的4周積分，預計2023年1月3日後，選手的世界排名積分再改回新冠疫情前的計算方式。

戴資穎目前以108800分位居世界第1，但僅領先世界第2日本好手山口茜51分，近兩年小戴為了避免增加染疫風險，較少參加國際賽，去年1月在泰國連打3站賽事，然後是暑假期間的東京奧運，最後是12月西班牙世錦賽，小戴獲得1冠4亞佳績，今年目前僅參加德國公開賽、全英公開賽，分別獲得16強、4強成績。

戴資穎之前受訪表示，對於世界排名看的淡然，主要是做好自己在場上表現及場外訓練，維持好競爭力，本周她也預計在全國羽球團體錦標賽出賽，要幫助合庫女子羽球隊爭取隊史全團賽第21冠。