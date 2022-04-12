意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新款產品能簡化最高50W的單開關反激式功率電源轉換器設計，並整合一個650V氮化鎵（GaN）功率電晶體，優化電源的效能與小型化。

新產品採用單開關拓撲和高整合度，包括內建電流感應和保護電路，並以低成本的5mm x 6mm小型封裝。晶片內部整合之GaN電晶體的速度非常快，即使用小型輕量返馳式電源轉換器，也能實現高開關頻率。僅需少量的外部元件，就能使用這款產品設計先進的高效能開關電源（Switched-Mode Power Supply，SMPS）。

新產品可協助設計人員利用GaN寬能隙技術滿足日益嚴格的生態設計規範，以實現全球節能和淨零碳排放的目標。該產品適用於消費性電源和工業用電源，例如：電源適配器、USB-PD充電器、家電、空調、LED照明設備和智慧電表的電源。

該電源轉換器有多種不同的工作模式，在所有線路和負載條件下，可最大限度提升電源效能。在高負載下，準諧振（Quasi-Resonant，QR）模式配合零電壓切換可最大限度地減少導通損耗和電磁輻射（Electromagnetic Emission，EMI）。在輕負載下，谷底跳躍模式可以控制開關損耗，並利用意法半導體專有之谷底鎖定技術防止產生人耳可以聽到的噪音。