藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）今日發布最新的《2022藍牙市場趨勢報告》指出，藍牙技術採用量不斷成長，在各個市場越趨多元的應用發展，推動市場快速成長。

在疫情的衝擊下，2020年對全球許多市場來說是動盪不安的一年，而2021年，藍牙市場開始快速反彈，恢復到疫情發生前的成長狀態。分析師認為2022年藍牙市場從疫情衝擊恢復的速度，將高於最初預期，並預測支援藍牙技術的裝置年度出貨量，在未來五年將成長1.5倍，到2026年總出貨量會超過70億台。

更多的藍牙低功耗音訊定義將於今年推出，預期將進一步拓展藍牙最大解決方案音訊傳輸領域的應用發展。藍牙低功耗音訊除了低耗能的優勢，能支援更高的音質及實現廣播音訊等新傳輸體驗，可協助開發人員滿足消費者在穩定成長的喇叭、頭戴式裝置、無線耳機等音訊周邊裝置的產品效能需求。

到了2026年，藍牙耳機的年度出貨量將攀升至6億1,900萬台，佔所有無線頭戴式裝置出貨量的66％。

藍牙低功耗音訊將支援各種類型的藍牙助聽器等新型音訊周邊設備，並憑藉自身的靈活性優化設備的外型尺寸。到2026年，藍牙音訊傳輸裝置的年度出貨量將成長2.6倍。

藍牙位置服務將會是成長最快的解決方案領域

近期的全球供應鏈中斷，以及藍牙定位功能的提升，推動了藍牙位置服務需求的成長。藍牙接收訊號強度指示（RSSI）、尋向技術，以及即將推出的高精度距離測量功能，提供開發人員在開發藍牙應用更具穩定性及彈性，藉此打造出多樣化且準確度更高的位置服務解決方案。到2026年，藍牙位置服務裝置的年度出貨量將成長3倍。

資產追蹤等即時定位系統（RTLS）將成為持續推動這波成長的主要因素。在今年預測的位置服務裝置出貨量，商業類即時定位系統包含健康照護領域的應用，將高居首位。到2026年，藍牙資產追蹤裝置的年度出貨量將達到3億5,000萬台。