中央氣象局表示，今年第1號颱風「馬勒卡」已經增強為中度颱風，明天(13日) 晚上開始鋒面逐漸接近、水氣漸增，深夜以後北部及東半部轉為局部短暫陣雨的天氣，周四(14日) 起東北季風增強，北部及東北部逐漸轉涼，預計最冷時間點落在下周日、一(17、18日)清晨，北台灣低溫約17度，一下子下降8度左右。

今年第1號颱風「馬勒卡」(右)增強為中度颱風，往日本東南方海面前進；第2號颱風「梅姬」(左)已減弱為熱帶性低氣壓。(圖/氣象局)

第1號颱風「馬勒卡」於今天(12日)上午8時增強為中度颱風，下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1670公里的海面上，持續以東北到北北東的方向往日本東南方海面前進；第2號颱風「梅姬」下午2時已減弱為熱帶性低氣壓，中心位於鵝鑾鼻南南東方1300公里之處，強度持續減弱。

明天(13日)白天以前各地大多仍為多雲到晴，東半部偶有零星降雨，午後大台北地區及西半部山區也有零星短暫陣雨，晚上開始鋒面逐漸接近，深夜以後北部及東半部轉為局部短暫陣雨，中南部地區降雨機率也稍微提高，山區會有局部短暫陣雨。明天白天依舊溫暖微熱，西半部高溫可以來到30至32度，東半部約27、28度，各地低溫約21至23度。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(14日)上半天鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地也有點降雨機率，下午起水氣減少，剩下迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區降雨機率降低；鋒面通過後，東北季風開始增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼。

周五至下周一(15日至18日)東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地方溫度也略降；周五、周六水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；下周日、一水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有局部短暫陣雨。

下周二(19日)東北季風減弱，清晨仍偏涼，白天起北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區仍有零星短暫陣雨。20日至22日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。