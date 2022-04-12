台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市稍早公布10例足跡，包含1例夜店相關、1例KTV相關，今天公布比較多的是餐廳足跡，許多個案都有進出信義區、大安區、中正區等餐飲店。

北市衛生局貼出案26585、27747、27749、27882、27887、27888、28128、28131、28420、28752的足跡。上榜的地點有World Gym西門店、鼎泰豐新生店、享鴨台北忠孝店、壽司郎台北中華店、貳樓敦南店等等。

與夜店相關的是案28131，曾去過信義區YKNK club。KTV相關的則是案27882，曾去過星聚點旗艦店。