最初在英國發現的新冠肺炎變種病毒XE已迅速傳播到亞洲。繼泰國、印度發現XE變種病毒確診者後，日本近日也通報第一例XE變種病毒確診者，是一名在3月26日自美國入境東京的30世代女性。由於這名女性為無症狀確診者，令日本政府不敢掉以輕心，尤其是因為日本近日確診病例再度增加。