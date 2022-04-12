日本通報首例XE變種病毒 21:042022/04/12 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最初在英國發現的新冠肺炎變種病毒XE已迅速傳播到亞洲。繼泰國、印度發現XE變種病毒確診者後，日本近日也通報第一例XE變種病毒確診者，是一名在3月26日自美國入境東京的30世代女性。由於這名女性為無症狀確診者，令日本政府不敢掉以輕心，尤其是因為日本近日確診病例再度增加。 桃園查農地違規遭嗆缺錢 地政局：變月普查 新北居家照護試運行 亞東醫院收治4輕症患者 #XE #變種病毒 #通報 #發現 #確診者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國首發現Omicron變異株XL病例 接種3劑仍感染 12:512022/04/12 國際 基隆＋37確診者足跡曝 信義市場、和平島公園、家樂福入列 15:392022/04/12 生活 月底確診將破千 統測、會考正常舉行 確診者不能應考 16:572022/04/12 生活 桃園老翁陳屍菜園內警排除他殺 將相驗釐清死因 17:562022/04/12 社會 基隆垃圾圍攻百年龍目井 地方盼改善 04:102022/04/12 地方新聞 潰瘍性腸炎盛行率14年增5倍 國衛院發現新菌種有減緩作用 04:102022/04/12 生活新聞 樹林雙載男缺錢花用 假借問路搶金項鍊遭逮 10:412022/04/12 社會 免用實聯制 社交距離APP進化 確診者5步驟快速上傳 14:132022/04/12 生活 台中東勢＋10 確診者足跡曝光 急設前進指揮所 20:392022/04/12 生活 乳癌患者年輕化 不是只有家族遺傳癌症史的專利 11:232022/04/12 健康 糖果包裹夾藏500萬大麻闖關 主嫌陽明山飛車狂飆遭捕 15:142022/04/12 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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