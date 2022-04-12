30歲的楊依依是兼職模特兒。（翻攝楊依依臉書）

楊依依多張美照被分享到PTT表特版。（翻攝楊依依臉書）

近日PTT表特版（Beauty）有網友分享一名台南正妹照片，該名正妹擁有一雙靈動大眼，皮膚白晰還有傲人「胸器」，引發網友暴動。沒想到竟意外釣出該名正妹本尊，原來是一名兼職模特兒，她將該文截圖轉貼到臉書，還加碼曬出高中青澀照，爆料自己18歲時被單戀學長叫「醜八怪」，讓網友驚呼：真的是女大18變！

日前有網友在PTT表特版以「台南 EEEEEEEEEEEE」為題，分享多照正妹照片。豈料，正妹本尊「楊依依」得知後，截圖轉貼到爆廢公社與個人臉書，並發文：「18歲的時候被單戀的學長叫醜八怪.....30歲的時候上PTT表特版，超開心的啦~（對，我就虛榮），人生就是要越活越精彩漂亮！歲月都是成長的痕跡和驕傲」。

楊依依更在留言區曬出自己的高中清純照，自嘲說：「也不怪學長啦，因為我高中的時候長這樣~ （不會被路人叫美女，但會被叫帥哥）」。

楊依依12年來的「大逆襲」，讓網友們忍不住驚呼：「女大十八變」、「那學長肯定沒有投資眼光」、「學長現在應該躲在螢幕後面哭吧」、「真的很美身材也很好」「學長後悔中」、「真的喔！國中小的醜小鴨！長大都很有看頭！小時候很可愛美麗漂亮的小女生長大都普普的」、「有自信最美」、「把自己的狀態調整到最佳⋯展現自信就是女神」。