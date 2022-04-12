1名國小女老師全名叫「金蓮」，她日前首次在學生家長們的LINE群組中自我介紹，沒想到其他老師紛紛說「潘老師，辛苦了，晚上好」，她再次解釋自己姓金名蓮，學生家長仍繼續喊「好的，潘老師」，讓她超無奈；對話節圖曝光網友紛紛笑說「還以為是金金蓮老師」、「家長想到哪邊去」。

臉書「爆廢公社」有網友分享一張LINE群組的對話圖，1名國小女老師在與學生家長的聯絡群組中首次自我介紹，她說自己是一年6班的導師，「我叫金蓮，先跟大家打個招呼」，沒想到群組中40多位的家長一一向她問候「潘老師，辛苦了，晚上好」，讓她相當傻眼。

1名國小女老師全名叫「金蓮」，她日前在班級與家長的LINE群組中自我介紹，沒想到其他老師紛紛說「潘老師，辛苦了，晚上好」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女老師在群組中向家長們解釋她「姓金」大家可以叫她金老師，但其他家長仍繼續傳訊「好的，潘老師」、「潘老師辛苦了」，直接把她跟《水滸傳》知名人物潘金蓮聯想在一起，讓她深感無奈。

其他網友則紛紛留言「以為後面會有潘老師好，晚上辛苦了」、「還以為是金金蓮老師」、「以後姓潘的來問取名，一律建議金蓮，附上這張圖」、「完全不失禮貌」、「武大朗：我在這」、「各位同仁這位是新來的經理，他姓崔，以後有事可去崔經理那邊」、「各位家長，我是三年六班的導師，我叫甘霖，先跟大家打個招呼」。