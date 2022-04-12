澳洲3月家庭支出月增9.2％ 改寫新高 21:042022/04/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲聯邦銀行 （Commonwealth Bank of Australia）公布最新數據顯示，澳洲3月家庭支出指數較2月暴增9.2％至117.1，創下歷史新高。其中交通支出月增31.8％、年增9.4％，旅行支出月增18％、年增43.7％，顯示民眾擺脫疫情限制與干擾，持續增加交通與旅遊開銷。 威剛3月營收月增2.16％ 達32.55億 可成Q1營收72.21億元 年減42.8％ #月增 #家庭支出 #澳洲 #改寫新高 #聯邦銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮鋼3月營收11.32億 月增22.77％ 16:432022/04/08 財經 陸上市豬企3月業績旺 溫氏、牧原年增逾100％ 09:222022/04/10 財經 裕民Q1營收年增23％ 展望佳 04:102022/04/11 證券．權證 喬山Q1營收年增3.7％ 全年估逐季揚 22:422022/04/08 財經 《國際經濟》商業景氣急升 澳洲央行6月升息壓力大 12:582022/04/12 財經 研華融程電 3月營收攀峰 04:102022/04/08 證券．權證 《半導體》SI/B2B續壯大 十銓3月營收月增4成 14:492022/04/08 財經 筆電出貨彈升 緯創3月、Q1營收同登新高 17:132022/04/08 財經 不畏市場雜音，延續成長趨勢 雙A3月營收 月增逾三成 04:102022/04/09 財經要聞 台積電營收又嚇死人 他揪1魔鬼細節：不妙了 18:452022/04/08 財經 澳洲美術館擴建計畫 台藝術家李明維受邀 04:102022/04/10 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。