澳洲聯邦銀行 （Commonwealth Bank of Australia）公布最新數據顯示，澳洲3月家庭支出指數較2月暴增9.2％至117.1，創下歷史新高。其中交通支出月增31.8％、年增9.4％，旅行支出月增18％、年增43.7％，顯示民眾擺脫疫情限制與干擾，持續增加交通與旅遊開銷。

威剛3月營收月增2.16％ 達32.55億
可成Q1營收72.21億元 年減42.8％
#月增 #家庭支出 #澳洲 #改寫新高 #聯邦銀行