印度先前在3月創下1901年以來歷年3月最高氣溫後，熱浪持續增強。印度氣象廳11日氣象預報顯示新德里氣溫最高達攝氏41.8度，比正常氣溫高出8度。氣象廳規定只要氣溫較歷年平均值高出攝氏4.5度以上就達到熱浪等級，而今年印度熱浪不僅提早降臨，程度也比往年劇烈，造成嚴重缺水甚至導致多人喪命。