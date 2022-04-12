印度熱浪提早來襲 新德里高溫飆41.8度 21:042022/04/12 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度先前在3月創下1901年以來歷年3月最高氣溫後，熱浪持續增強。印度氣象廳11日氣象預報顯示新德里氣溫最高達攝氏41.8度，比正常氣溫高出8度。氣象廳規定只要氣溫較歷年平均值高出攝氏4.5度以上就達到熱浪等級，而今年印度熱浪不僅提早降臨，程度也比往年劇烈，造成嚴重缺水甚至導致多人喪命。 美印領袖周一視訊峰會 印度狂買俄油成焦點 大甲媽南下遶境天氣恐有變 伍婉華：下週三下半天氣溫下降 #熱浪 #氣溫 #氣象廳 #印度 #新德里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙颱共舞最新動向曝光 本周天氣出爐 這天轉雨驟降8度 20:572022/04/10 生活 復甦強勁 印股氣盛 04:102022/04/12 投資理財 警衛巡邏遇猛獸 6隻獅子和他對眼 驚悚畫面曝光 18:132022/04/10 搜奇 企業商機－新南向台灣形象展 廠商徵展開跑 04:102022/04/08 證券．權證 印度纜車相撞 至少1死數十人受困 18:572022/04/11 國際 對抗XE變異株 印度開放第3劑疫苗注射 14:112022/04/10 國際 美印制裁俄羅斯立場不一 將舉行2+2對話 14:172022/04/08 國際 持續增強！馬勒卡90度大轉彎恐變中颱 對台影響曝光 21:502022/04/08 生活 拜登莫迪視訊峰會 美印俄羅斯心結難解 04:102022/04/12 話題觀察 看見夢幻流星雨...碰！民眾大驚：是火箭 05:152022/04/09 科技 美國搞不定印度！俄烏戰爭關鍵人物竟是「他」 大咖驚爆4字 11:332022/04/09 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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