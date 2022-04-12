為對付持續飆升的通膨，美國聯準會（Fed）啟動3年來首次升息，且市場預期可能會採更激進的升息措施。然這也衝擊房貸利率調高，房市經濟學家預估，自今年1月以來，已經有超過900萬購屋族，因為每月所需還款金額上升，超出原先預算後被迫放棄買房。

市場內幕報導，全美房地產經紀人協會（NAR）資深經濟學家Nadia Evangelou表示，隨著房貸利率攀升，美國年初迄今每月還款金額平均上升約270美元（折合新台幣約7800元），已有逾900萬名購屋族因此被「擠出房市」，其中有300萬是千禧世代的美國人。

Evangelou表示，目前房價上漲的速度大於薪資，在疫情期間，人們可負擔能力本就明顯下降，如今房貸利率提升，讓買房難上加難，使不少購屋族越來越喪氣。

NAR統計，投資客在一年前僅佔買家的15%，如今已經上升到22%；全現金購屋者從2020年的19%升到27%；然而，首購族占比卻從去年33%，下滑到27%。

一名23歲的精算會計師Rachel Linehan和伴侶過去4個月中，在麻薩諸塞州試著找尋喜歡的物件，按照原規劃，雙方目前沒有孩子、債務，認為現階段是個不錯的買房良機；然而，房貸利率攀升，使他們預算大幅縮減約10萬美元，也讓他們無法在自己屬意的地區選擇物件。

她說，「這十分令人沮喪，起初我們滿懷希望，但隨著時間過去，希望已經到了非常渺小的程度，小到幾近幻滅的地步」。

但即便如此，美國房價在未來仍易漲難跌。報導稱，因為當前市場待售屋數量稀缺，供不應求代表房價下跌的可能性微乎其微；Evangelou估計，1月僅有85萬套房屋待售，為史以來最嚴重供應短缺。

Evangelou預估房價將繼續上漲，雖然今年漲幅僅落在4%到6%間，但如果在經濟上有保障，有能力負擔買房，「那就趕緊去買吧，不要指望貸款利率會下降」。