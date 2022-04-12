貝蒂吉爾平被老公掛在牆上。（Apple TV＋ 提供）

Apple TV＋ 全新影集《她們的怒吼》改編自《PS，我愛你》暢銷作者西西莉雅艾亨（Cecelia Ahern）的短篇小說作品《ROAR》，為該平台首部獨立單元的黑色喜劇，由8個獨立短篇故事組成，透過奇幻、玄妙的風格呈現，以機智詼諧包裝女性一生中會面臨的不同狀況，從成長、進入職場、戀愛中與步入婚姻等過程中的困境與突破。

每集分由8位女演員擔任故事主角，包含奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、《廢柴聯盟》艾里森布里（Alison Brie）、喜劇《閨蜜向前衝》非裔女星伊莎蕾（Issa Rae）、《護士當家》貝蒂吉爾平（Betty Gilpin）、以《哈莉特》入圍奧斯卡影后的辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo）、以《無神之境》獲得艾美獎迷你電視劇最佳女配角的梅里特韋弗（Merritt Wever）、資深劇作家演員梅拉莎爾（Meera Syal）和家庭喜劇《異類》主演之一費弗爾史都華（Fivel Stewart）。

妮可基嫚將與小說作者西西莉雅共同擔任監製，《蜘蛛人》系列電影「八爪博士」艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）、《暮光之城》系列電影飾演爸爸「卡萊爾庫倫」的彼得費辛利（Peter Facinelli）和《穿著Prada的惡魔》西蒙貝克（Simon Baker）都參與演出。

預告片中可見吃照片的女人、視妻為物不停想退貨的丈夫、被先生掛在牆上的太太、與鴨子戀愛的女人等不同女性角色，影集以超現實的魔幻元素講述現實生活女性的困窘，探討性別角色、自主權與身份認同議題。8個女人的故事，交織勇氣與憤怒，為女性發聲。該劇將於本周五（15日）上線。