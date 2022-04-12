訊連（5203）轉投資的小金雞玩美移動表示，旗下玩美系列App全球總下載量已突破10億次，是自2015年推出以來，再次到達全新里程碑。玩美移動透過AI、AR技術，全球品牌客戶已逾400家，近期也首次推出VTO-NFT（Virtual Try-on NFT，虛擬試妝及試戴數位收藏品），搶攻元宇宙的虛擬商機。

玩美移動為訊連科技旗下轉投資小金雞，目前旗下主要的App包含虛擬彩妝自拍App玩美彩妝、修圖及圖片編輯App玩美相機、虛擬美妝美髮影片編輯App玩美Video，以及主打美甲的的玩美甲等應用程式，目前在全球下載量正式突破10億次。

玩美移動表示，玩美系列App虛擬試用的特效及濾鏡功能每月使用超過16.8億次。依據玩美後台數據顯示，每個月使用者在玩美App平台上停留總時長超過5.3億分鐘，並儲存、分享超過1.7億張圖片。

而近期元宇宙、NFT熱度持續，玩美移動也跟上浪潮，推出VTO-NFT，玩美移動表示，這次推出的NFT主要使用擴增實境AR科技，有別於現在市面上僅有圖像、影音或音訊檔案的NFT形式，讓美妝品牌提供消費者新一代可虛擬試妝、穿戴式NFT體驗。

目前，玩美移動的解決方案已為涵蓋全球20大美妝集團中的95％及橫跨80多國、超過400間的美妝品牌所採用，創造出的高度競爭壁壘，讓玩美不易被後進的競爭者取代。

玩美移動先前宣布，與美國上市公司Provident Acquisiton Corp.合併，將於今年第三季赴美SPAC掛牌，上市後估值將上看14億美元。新一輪的私募增資引入多家國際大廠為策略投資人，包括香奈兒（Chanel）、資生堂以及社交軟體大廠Snap等，將帶領玩美在精品、美妝、社群媒體與電商上進行深度合作。

張華禎表示，接下來玩美將快速擴大市場，包括擴大徵才，拓展全球市場，東南亞、中東等市場是下一個將進軍的地區。另外，張華禎也表示，同時也將積極幫助品牌客戶擁抱元宇宙與NFT，目前已與客戶展開洽談。