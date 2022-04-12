台南下營夜市日前發生一起暴力事件，經網友在臉書披露一段影片，只見一名年輕人在老人家擺的攤位前搗亂，不但翻桌還試圖上前揮拳打人，畫面曝光後引起輿論群起激憤；涉案的張姓男子涉及「恐嚇、危害安全、妨害自由、傷害、毀損」等罪嫌，被警方偵訊後移送台南地檢署。張男欺負老人家的暴行讓網紅連千毅看不下去，怒而在社群網站發佈「尋人令」，火速找到動手的張姓男子，並在他的直播間鞠躬道歉事。

一段對老人家動手的29秒影片在網路瘋傳，畫面中一名身穿黑色上衣的年輕人出現在攤販旁，與擺攤的老人家講不到兩句話一言不合，他竟開始「砸店」，連續「冰的」翻了2張桌子，讓在場正用餐的民眾大傻眼，下一秒年輕人更衝上前企圖勒老人家脖子，一旁的人紛紛上前勸阻。畫面曝光後引來各方網友憤怒關注，轄區麻豆警分局也立刻介入調查，疑似因下營夜市自治會所需費用繳納問題，進而導致雙方產生爭執。

網紅連千毅向來與弱勢團體站在一起，並經常撥出時間協助；他看到這段影片後也氣憤難忍，昨(11日)晚在粉專上發文怒喊：「如果社會沒有人幫忙這些老人家，他們該何去何從？我相信社會上的兄弟，都不會認同」，直呼：「這款年輕人，在魚肉鄉民！」，他還請廣大網友們幫忙轉達：「我跟幾位台南兄哥，正在找他，謝謝。」，當場發出「江湖尋人令」，不為以暴制暴，只求討個公道。

這則貼文不到24小時就有消息了，連千毅再次發文更新情況表示：「涉案的張男有透過管道來跟我方聯繫了」，並預告張男會在自己的直播節目露面；貼文曝光引來網友一陣叫好，紛紛留言表示：「讓他知道什麼是仁義道德、敬老尊賢」、「請他吃漢堡啦」、「連董 這效率...佩服」、「天氣那麼熱，火氣那麼大，冰淇淋吃到飽好了」、「教他好好做人 畢竟是個長輩他有需要這樣對待嗎」，可預見這場直播精彩可期。

今(12)日當晚7點多，張男果真現身連千毅的直播間，將近27分鐘的影片中，張男站在連千毅身旁，為自己的不當行為懺悔陪失禮，並不斷向台南下營被砸攤的老人家90度鞠躬致歉；雖然後續刑事及民事責任還有待司法釐清，但事關輿情要討個公道及說法的部分，連千毅幫網民當了回「公道伯」出了口氣。