朴圭瑛飾演的「金達利」頂著高學歷卻是個生活白痴。（東森提供）

金旻載濕身撲倒朴圭瑛。（東森提供）

韓國浪漫愛情韓劇《達利與馬鈴薯排骨湯》在東森戲劇台，今（12日）晚11點播出，金旻載飾演的「陳武學」從小在市場長大，儘管他「無知、無識、無學」，卻很有生意頭腦，凡事皆以馬鈴薯湯的價格換算CP值，擁有像「小強」般的生存能力；朴圭瑛飾演的「金達利」則具備了「高貴、高學歷、高知識」的特質，看似完美的角色卻是個「生活白痴」，因為父親身故又一夕破產，變成無家可歸的人。

該劇拍攝時適逢疫情延燒，劇組仍飛到阿姆斯特丹取景，首集朴圭瑛去機場迎接貴客，金旻載正好來此地參與養豬協會活動，卻陰錯陽差被她帶往藝術派對，金旻載不但說不出任何評價，還弄壞現場的昂貴畫作，所幸靠著朴圭瑛的協助得以解圍。金旻載因為激怒老爸而信用卡被停，遠在異鄉身無分文又無處可待，只能接受朴圭瑛的邀請來到家中。2人談話內容雖然天差地遠，但朴圭瑛卻覺得金旻載是位有趣的人，也認為2人相遇並共處一室，是「歷經三千劫的時間」，頗為珍貴的緣分。劇中因為突如其來的停電，金旻載聽到朴圭瑛尖叫，不顧洗澡洗到一半，裸著上身衝出浴室，卻直接撲倒在她身上，差點有了肢體上的接觸，令人害羞不已。

金旻載原想從朴圭瑛手裡奪下美術館的經營權，卻意外陷入愛情，沒想到權律飾演的「張泰鎮」竟在此時出現，他是朴圭瑛的初戀，2人一度論及婚嫁，最後卻無疾而終，在她面臨破產時默默守護，就像長腿叔叔般的存在，無論是在物質或精神上的幫助，看似紳士行為的背後卻隱藏著祕密，又將掀起另一場風暴。金旻載突破形象演出，戲裡個性急躁又目中無人，不時會飆罵員工，還揶揄朴圭瑛「不懂世道」，連來客串演出主廚的洪錫天都說「罵人也可以這麼霸氣，都要迷上他了。」朴圭瑛也稱讚金旻載「人真的很好，只要開機後就會立刻變成武學，讓人很容易入戲。」。

除了場景充滿異國風情，劇組搭景時更當成真正美術館佈置，連拍攝人物海報時都巧妙地融合古典名畫，金旻載一邊解扣耍帥，還對工作人員說「要把我拍得很好看就是了」。不少網友把焦點放在2人的造型上，金旻載打扮俗氣，但臉卻像貴公子般帥氣，就算穿個外套也架勢十足；而朴圭瑛頂著復古造型，俐落短髮加上泰迪熊捲瀏海，前衛造型引發兩極討論，一幕她戴著浮誇頭飾，卻被金旻載嘲諷「那是烏鴉還是什麼」，十分爆笑。