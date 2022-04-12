精誠資訊董事會12日通過110年度股利分派案，決議配發股利每股5元，包括盈餘分配現金股利每股4.2元，資本公積配發現金每股0.8元。精誠2021年稅後淨利12.13億元、每股盈餘4.9元，營收295億元元，年增24.4％，連續6年創下歷史新高。

邁入2022年，精誠第一季營收再創同期新高，主要貢獻來自於因應混合辦公趨勢成長的雲服務、防疫帶動的無接觸商機，以及企業不斷增長的資安防護需求。此外，由於精誠持續轉型提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（Annual recurring revenue）的佔比，也帶動業務穩定成長。

精誠表示，未來將持續強化5A（AP, APP, API, Appliance, Algorithm）、4C（上雲、用雲、管雲、護雲）等雲服務所需的核心技術能力，同時也啟動大規模徵才計畫，擴大召募「5A」、「雲服務」、「資安」等技術領域的優秀人才，預計延攬超過1000名社會新鮮人及優秀菁英加入精誠，同時積極加大雲服務與資安領域生態圈的整合佈局，為企業客戶打造創新價值的數據服務與商業模式。