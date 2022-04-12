「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）日前的許多預言，都引起世界上許多網友關注，他曾指出今年3、4月時，金融投資等市場會有重大改變，並示警在5月之前金融系統恐會泡沫化。現在最新的預言指出，阿南德有6點警告世人，更公開5件事，要台灣、中國大陸在兩岸關係上要特別小心，更點名台灣要提高警覺，引發討論。

據《中天新聞》、港媒《東網》12日報導，阿南德最新的預言中，有6點警告世人，首先是俄羅斯和烏克蘭之間、中國大陸與世界、台灣的地緣政治局勢，破壞平衡，戳破了假正義的言論，只有「真正的倫理、道德、誠信價值，才是國家富裕繁榮、長治久安的基礎」；第二則是，對上帝要有堅定信念，相信「存在一種卓越精神的力量」，可以隨時幫助脫離困境，不會失去希望。

第三是「沒有上帝信仰的國家確實會崩解」；第四「無論國力強弱，侵略別的國家，天地不容」；第五點則是，任何一個國家都要與時俱進與保持強大；最後，阿南德也說，真正的國家公民要懂得「是非對錯」，避免暴力。

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