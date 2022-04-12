嘉義林管處致贈友達永續基金會感謝牌，謝謝企業攜手公部門造林減碳。（台南新芽協會提供／劉秀芬台南傳真）

2050年淨零碳排成為顯學，企業紛紛投入認養造林行列。林務局嘉義林區管理處與友達永續基金會12日於台南市玉井區保安林種下270棵台灣原生樹種，營造生物多樣性，也善盡企業社會責任。

嘉義林管處表示，台灣山區地形陡峭、岩層破碎易崩塌地區或重要鐵、公路、溪流兩側或水庫上游劃設土砂捍止保安林，可防止崩落之砂土損壞道路，淤積水庫、溪流而釀成災害。

12日造林活動，由嘉義林管處處長張岱、友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪，及友達70餘位員工進行，種下270棵台灣原生且為碳吸存能力前2名的相思樹及光蠟樹。

友達永續基金會進行手護台灣綠色堡壘活動已經進入第3屆，今年首次認養嘉義林管處3.27公頃造林地，將植樹7200多株，提供經費供進行造林地新植及刈草、除蔓等撫育工作。彭双浪表示，面對極端氣候，友達不僅將「淨零碳排」納入營運目標，對員工的環境教育培力上亦不遺於力。

張岱表示，植樹造林可固碳，林務局長年的新植及撫育造林工作，就是增加碳吸存的具體方法，該處並導入FSC國際森林驗證制度，強調良好負責任的森林經營管理，同時林務局也對於企業認養造林積極研擬碳匯憑證制度，希望對於企業營運有所助益。