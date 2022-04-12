行政院長蘇貞昌今(12日)在立法院備詢時表示，台鐵公司化是依社會要求，政府保證公司化以後福利絕不損失一絲一毫，台鐵回復公司化後就不會僵化，以後公司賺錢，還可以像海運業者有40個月分紅。立委王婉諭聞言十分傻眼，並痛批蘇揆「還沒公司化，就先講幹話？」她認為，台鐵改革的首要目標是安全，而不是年終領多少。

王婉諭今天在臉書上發文痛批蘇貞昌，「還沒公司化，就先講幹話？」她並指出，「蘇院長，台鐵改革的首要目標是安全，而不是年終領多少！」王婉諭更說，自己今天在立院聽到蘇貞昌說法後，「實在傻眼至極」。

王婉諭坦言，先不論蘇院長現在就畫這樣的分紅大餅實不實際，目前不論是台鐵改革或公司化，重點根本就不在未來能賺多少錢，更不是員工能不能拿到大筆的分紅。真正的重點是，台鐵作為無數台灣人的通勤運輸工具、作為普悠瑪和太魯閣號受難家屬心中永遠的傷痕，到底能不能痛定思痛的改變組織文化、維護安全品質，重建國人對台鐵的信心？

王婉諭認為，院長與其畫大餅、講空話，不如踏實地和工會及基層員工溝通，好好面對台鐵安全改革的任務，「我們想要的很簡單，只是一條安全回家的路而已。」