今4架次共機擾台 空軍廣播驅離 21:392022/04/12 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間表示，共軍運-8遠干機1架次、直-9反潛機1架次、殲-16機2架次今天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 端午連假行程早規劃 離島機票4／11上午開賣 前空軍桃園基地設施群修復經費超過10億 鄭文燦今視察 #架次 #空軍 #廣播驅離 #共機擾台 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共機今有2架侵擾西南空域 22:572022/04/11 政治 美宣布新一波對台軍售 包含愛國者防禦系統 總額達9500萬美元 06:122022/04/06 國際 重現經典「那些年這些歌」3位台語唱將齊聚空軍三重一村 22:302022/04/09 生活 少將貪2880元判4年半案 檢察總長江惠民今開會研議 17:432022/04/06 社會 國防部公布全民國防手冊 學者一看搖頭：不食人間煙火 12:122022/04/12 政治 韓國總統辦公室搬遷費用 政府暫定支援8.5億 13:432022/04/06 國際 空軍05警戒區 將變記憶博物館 04:102022/04/08 地方新聞 美軍新型陸基洲際飛彈 定名LGM-35A哨兵1型 17:572022/04/06 軍事 憂俄不能繼續提供武器 這國將砸8000億生產軍備 13:382022/04/08 軍事 對美國軍購 國防部首提四不 04:102022/04/12 政治要聞 史話》今日中國，已非昔日支那：受日本人讚譽的閻海文（莊秉漢） 00:002022/04/10 兩岸史話 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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