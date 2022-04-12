國內今(12)日新增551例，本土確診人數已超越去年三級警戒單日新增476例的最高紀錄，創下史上新高，面對本土疫情持續延燒，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，流鼻水、鼻塞、咽喉不適是Omicron最常見的上呼道症狀，呼籲民眾若出現這3症狀快去採檢！

提升篩檢效率！ 即起居隔、居檢期滿前「免做PCR」改快篩

立委廖國棟的2名國會助理染疫，中央流行疫情指揮中心今天證實，原列居家隔離的廖國棟也陰轉陽確診，蘇一峰在臉書表示，有採檢才能確診，至於有那些症狀該去採檢？蘇一峰說，根據英國研究，流鼻水鼻塞、咽喉不適、頭痛，是Omicron最常見的症狀，若有症狀卻不去採檢，簡直是害人害己。

蘇一峰指出，英國大規模調查發現，在Omicron陽性患者中，最常報告的症狀是流鼻涕(76.5%)、頭痛(74.7%)、喉嚨痛(70.5%)、打噴嚏(63.0%)、持續咳嗽(49.8%)、聲音嘶啞(42.6%)，呼籲有流鼻水、鼻塞、咽喉不適等上呼吸道症狀的人，應考慮採檢，保護自己也保護他人。

蘇一峰說，隨著確診者不斷增加，被隔離的人也越來越多，並發現有隔離互相轉換的情況，也就是入境隔離的減少了，反而一般民眾隔離的人數大大增加，他預料面對未來與病毒共存之路，可能會更辛苦。