《紅天機》首集劇情從男女主角童年時期相遇開始。（八大提供）

金裕貞誤闖進轎子裡，轎子行進晃動，安孝燮差點撞上對方。（八大提供）

26歲韓國男星安孝燮因《社內相親》成功躋身男神之列，該劇今（12日）也宣布製作導演加長版藍光的好消息，而他與金裕貞主演奇幻愛情古裝劇《紅天機》昨（11日）晚在八大戲劇台首播，收視也開紅盤，據AGB尼爾森收視調查，除了拿下有線電視全日韓劇第一外，在女性25-49歲觀眾族群，以0.65收視摘冠、稱霸全台韓劇冠軍。最高點更衝到0.80。

首集劇情從男女主角童年時期相遇開始，兩小無猜純純的愛戀打動人心，分別飾演安孝燮、金裕貞童年時期的崔乘訓與李南京，2人可愛互動贏得不少粉絲熱烈討論，甚至有眼尖韓迷發現，崔乘訓曾出現在《VOICE》中，他就是躲在洗衣機的小男孩。演出電視劇超過30部以上的他，從安孝燮到《Black》宋承憲、《守護者K2》池昌旭等，都是由他詮釋童年角色，儼然成為男神童星專戶。

今晚播出的第2集，劇情將進入主角長大後的故事發展，觀眾期待的安孝燮與金裕貞對戲正式登場。情節中，金裕貞誤闖進安孝燮的轎子，隨著轎子行進間晃動，安孝燮差點撞上金裕貞，但下一刻，金裕貞卻直撲安孝燮胸膛，令人看得臉紅心跳。《紅天機》每週一至五晚間9點播出。