這2個月大孩子似乎長得「有點著急」！1名網友分享自家剛出生2個月的孩子日前申請健保卡，收到卡片後卻發現上頭照片竟是1名「中年大叔」質疑健保署誤植照片，其他網友笑說「應該是小孩她爸爸照片」、「老起來放也不是這樣子的吧」，據悉事後健保署已坦承疏失，將會重新製卡與退費。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享1張照片，照片中是1名新生兒家長為家中2個大的嬰兒領取健保卡，但一看卻發現卡上的證件照竟是1名已有年紀的「中年男子」，卡片上頭還能清楚看到出生日期是民國111年2月21日，該家長後來分享照片喊「女兒健保卡頭照變別人是X小」。

1名網友分享自家剛出生2個月的孩子日前申請健保卡，收到卡片後卻發現上頭照片竟是1名「中年大叔」質疑健保署誤植照片。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該名家長的友人將照片分享在臉書上說「這照片看起來就不像是111年出生的」；其他網友紛紛留言「像爸爸」、「應該是小孩她爸爸的照片」、「這承辦人員審核的時候，沒覺得很著急嗎…孩子長的有點著急」、「未來的女婿」、「現在111年出生的小孩子看起來好早熟」、「這張要留好…我很怕未來你女兒的另一半長這樣」、「這老起來放也不是這樣子的吧」。

留言中還有疑似是女嬰父親回覆稱健保署事後已寄信通知「剛剛請署本部查進檔軌跡，是我同事弄錯」，健保署將會重新製卡與退費；據悉，目前健保署製發（含首次領卡及換補發）健保卡，主要有2種方式，其一是健保署各分區業務組及聯絡辦公室現場收取兩吋相片1張，相片掃描後會歸還，其二是在郵局「請領健保卡申請表」黏貼照片即可。