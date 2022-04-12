2022年全國身心障礙國民運動會12日在台中洲際多功能運動中心精彩閉幕，本屆身障運4天賽程中，來自全國22縣市2千零47位選手與賽，下一屆將於2024年南投縣再見。

出席閉幕典禮的體育署副署長林哲宏表示，身障運選手們的表現，充分展現最真實的運動家精神，體育署將銜接選手對於運動的熱情，落實各項身心障礙體育運動事務，誠如國際聽障運動總會（ICSD）以運動爭取平權為目標，國際帕拉林匹克委員會（IPC）並提出透過帕拉運動創造更融合社會的願景，邀請民眾一起營造社會支持氛圍，追隨國際特奧會（Special Olympics）「透過運動改變世界」的理念，讓改變就從運動開始。

本屆身障運地主台中市副市長陳子敬表示，感謝教育部讓台中市政府有機會籌辦身障運，並感謝賽事中各選手的奮力挑戰、突破；以及感謝贊助廠商與工作團隊的付出，共同順利完成任務，期待選手、教練都能滿意「友愛臺中、共好無限」的服務，預祝大家相約南投再創佳績。

閉幕典禮中由灰姑娘輪舞集、台中市街舞聯隊、東山高中啦啦隊等台中市在地表演團體揭開序幕，透過演出傳遞選手奮戰精神，也意味將此核心價值傳承、延續至未來各屆賽事，大會會旗在閉幕典禮上由台中市交接給南投縣副縣長陳正昇，各縣市代表、選手及教練們並將攜手，邁向「愛運動動無礙」的美好願景。