大陸智慧機品牌廠接連下修出貨目標，聯發科（2454）首當其衝，富邦投顧調查發現，聯發科最新已將全年智慧機晶片出貨量預期微幅下修到5.7～6億組，暫時要寄望現金殖利率提供股價下檔保護，靜待更明朗前景，雖維持「買進」投資評等，然將推測合理股價由1,320元下修到1,075元。

過去兩個月以來，大陸智慧機品牌廠考量內需消費減弱，加以大陸近期受新冠肺炎再度爆發，針對重要城市啟動封城，可能造成下半年需求更低迷的漣漪效應，陸續下修出貨目標，同步縮減零組件訂單量，尤以旗艦型機種受創最深。

富邦投顧先前便曾示警，市場對聯發科天璣9000晶片的期望過高，依據最新調查結果，天璣9000晶片2022年出貨量可能從原估計的1,000萬套，大幅縮減到僅500～600萬套。由於天璣9000晶片單位售價較高、具備較高毛利率，一旦出貨量下修，也會影響到聯發科整體毛利表現；至於中低階5G與4G晶片品項上，聯發科的展望相對穩定。

放眼下半年，富邦投顧提出，因新冠肺炎持續衝擊大陸，智慧機訂單能見度非常低（very low），其他像是電視、Chromebook等消費性電子產品，需求也是相當疲弱。

不僅出貨量有疑慮，摩根大通證券日前預料，大陸中高階5G需求疲弱，聯發科5G系統級晶片（SoC）可能在第二季初次降價，幅度約5～10％，當時降評「中立」，是外資圈本波示警聯發科的先行者。