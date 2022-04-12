澎湃新聞報導，大陸「雙減政策」減作業、減補習「受害者」、大陸補教業巨頭之一新東方教育科技集團董事長俞敏洪12日在個人微信公眾號發文澄清「退出新東方」傳言。他提到，上周周記中，他寫了一段話：「我一直懷疑，我自以為為了新東方鞠躬盡瘁的努力，其實可能適得其反，已經成為新東方走向下一個階段的障礙。如果因為牽掛名利、一葉障目，人生真的就得不償失了，而錯失過去的，永遠不會再回來。」

報導稱，由於這段話，一些朋友和新東方人以為他馬上就要退出新東方。不少人發微信和寫郵件詢問，也引起了一些投資人的疑慮。對此，他澄清表示，不是馬上要離開新東方，也不是扔下新東方不管，而是希望自己站在更高的層次來審視新東方，把新東方帶向更好的發展方向。

「盡管新東方是我魂牽夢繞的地方，但我真是更喜歡遠離新東方一點。」俞敏洪表示。「至少希望自己遠離新東方比較瑣碎的事情，在大方向上把脈就行，集中大家的智慧把新東方做好。」

他還提到，近期新東方股份合併，10股併成1股，「這樣表面上新東方的股價會顯得好看一點，但實際價值並沒有什麼改變。有些朋友看不懂，給我發微信表示熱烈祝賀，還說後悔沒有買新東方股票，我趕緊解釋原因，安慰他們受傷的心靈。」

俞敏洪表示，在新東方，這件事情不會引起任何波瀾，大家該調整的調整，該努力的努力，繼續日常的工作。「經過這麼長一段時間的沉澱，大家的心緒已經寧靜了下來，留下來的員工和管理者，都在認真做著可做的業務，並且努力探索新的發展機會和方向。」

4月8日，新東方此前公布的變更ADS比率計畫正式生效。3月28日，新東方宣布，計畫將其美國存託憑證（ADS）與普通股的比率從1股ADS代表1股普通股改為1股ADS代表10股普通股。

這一變更計畫生效後，對於新東方ADS持有者來說，ADS比率的變化將與10：1的反向ADS拆分具有相同的效果。在合股過程中，其所持有股票的總價值基本不變，主要影響的是股價：10股合為1股後，新東方美股股價也會變成之前的10倍。

4月11日收盤，新東方（NYSE：EDU）美股報收10.88美元，跌9.56％。

在宣布變更ADS比率之前，4月7日新東方僅報收1.19美元，此前3月份，其股價多次跌破1美元。而在合股生效後，新東方在4月7日的收盤價調整為11.9美元。