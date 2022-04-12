NFT崛起，不少時尚品牌、藝人也也紛紛加入元宇宙行列，近期操作虛擬貨幣、NFT玩出心得的陳零九，近期除以44萬元入手丹麥地標美人魚、同時也曾推出限量999隻的「YOLO Cat」，吸引許多粉絲加入，從起始價0.9 ETH一度飆升到8.05 ETH（台幣70萬），成為幣圈最火熱男藝人。

孫盛希出席Daniel Wong首發NFT系列，「THE LOCHY CLAN」上市發表會。（Daniel Wong提供）

（右起）藝人陳零九、林頤原、林哲熹、李玉璽與設計師Daniel Wong（中）合照。（Daniel Wong提供）

而他今（12）日則出席Daniel Wong首發的NFT系列「THE LOCHY CLAN」，同樣現身力挺的還有歌手孫盛希、李玉璽、演員林哲熹也與哥哥樂團「TRASH」吉他手林頤原一同出席，現場熱鬧地讓孫盛希笑說「彷彿是同學會。」

Daniel Wong首發NFT系列，「THE LOCHY CLAN」，Lochy 為蘇格蘭語「湖邊守護者」的稱呼，Clan則為家族之意。（Daniel Wong提供）

8歲時曾旅居蘇格蘭的Daniel Wong黃偉豪，將當地最知名的「尼斯湖水怪」視為兒時遐想朋友，近期他則以區塊鏈技術為「朋友」打造一個繽紛的國度，並以加密數位藝術品形式讓民眾都有機會擁有可愛的小水怪Lochy，走入屬於他的世界。「THE LOCHY CLAN」系列NFT全數共有3333款，每款皆有屬於自己的風格、表情、衣服配飾，其中111款為特別版擁有獨特輪廓，如殭屍版 LOCHY 、甜甜圈店員版 LOCHY 等。

未來THE LOCHY CLAN也會延伸出時裝秀、高爾夫球賽、品酒會、運動賽事等限定活動。（Daniel Wong提供）

所有The Lochy Clan預計採三波段釋出，於12日進行創始會員首發預售，共有1111款，4月22日將再釋出1111款，直到6月底前總共將推出3333款，購買者會可以透過MetaMask等App，運用以太幣或幣安購買，此次品牌以盲盒形式銷售，呈現方式將是一張未顯影的拍立得，直至四月底才會揭曉獲得的Lochy是什麼樣子。

未來「THE LOCHY CLAN」NFT系列將於官網Thelochyclan.io發布新訊，並透過ACE Exchange加密貨幣交易。（Daniel Wong提供）

而Daniel Wong未來「THE LOCHY CLAN」也會延伸至本人熱愛的領域，如時裝秀、高爾夫球賽、品酒會、運動賽事等，如品牌將於14日在林口幸福高爾球場，舉辦以 The Lochy Clan為謬思的高爾夫球主題服裝秀，並從首發會員中抽出100位邀請他們一同參與品牌大秀，另也將抽出120位，可參與5月 31日於桃園大溪鴻禧球場舉辦的「 THE LOCHY CLAN」第一回合高爾夫球賽;第三季則上線 GameFi 功能，以迷你高爾夫形式展開互動遊，透過此機制轉換各項賦能，期待每一位 NFT 蒐藏家擁有不一樣的玩樂新體驗。