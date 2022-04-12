陸委會副主委邱垂正12日拜會北市府，盼中央地方合力協助在台港人。（圖／陸委會提供）

為因應香港情勢，由中央及地方共同協力強化政府之援港作為，完善在台港人之照顧服務，陸委會副主委邱垂正12日率隊拜會台北市政府副市長蔡炳坤，除具體說明政府因應香港變局之政策立場及實際作為，雙方也針對港人最為關心的就學、就業、投資、心理諮商、新住民照顧措施等問題與市府進行交流，雙方已同意互相建立聯繫窗口，並就多項具體合作事項達成共識，後續將逐步推動進行。

邱垂正表示，為彰顯政府維護普世價值、支持港人爭取自由民主之決心，政府近年已從四大層面推出具體援港作為：第一層面為通盤檢討法規，以制度性之機制給予香港人最實際的支持與協助，例如去年政府已修正《外國專業人才延攬及僱用法》，協助香港專業人才來台發展；近期已擬具《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案》，將增列尋職及在台修讀碩博士就學期間得折抵居留期間等規定，預計近期可發布實施。

第二層面是強化行政措施，務實解決港人在台實務問題，例如建立心理諮商團隊機制、協調相關部會解決實務面臨之困難及障礙等。第三層面是舉辦相關活動，例如在台港人座談會、線上法律及稅務講座、編印出版品，協助港人早日融入台灣社會。第四層面是賡續推動「香港人道援助關懷行動專案」，依據相關法規及人道原則，妥適處理港人人道援助事宜，並提供港人就學、就業、移民定居等諮詢與協處服務。

由於相關援港政策的執行，需要地方政府提供相關配合及協助，陸委會與北市府已就諸多具體合作事宜進行熱烈的討論及意見交換，除同意互相建立聯繫窗口及網站專區之連結外，雙方也針對多項具體合作事項，諸如提供有港人就業媒合服務、提供廣東話諮詢服務、與市政府合辦社工及心理諮商培訓講座、共同辦理稅制或勞動法令說明會等達成共識，後續雙方均將積極推動進行，期能透過中央及地方協力，提升對於在台港人之服務效能。

邱垂正表示，由於香港情勢變化，移居來台港人大幅增加，台灣已成為許多香港朋友的「第二故鄉」。陸委會後續也將陸續拜會各地方政府，期能更加完善在台港人之照顧服務，以協助香港新住民適應及融入台灣生活，在台安身立命、安居樂業。