24歲大陸網紅痞幼外型甜美，卻有超反差的8年玩車資歷，成為紅遍兩岸的「重機女神」。不過樹大招風，痞幼去年爆發性愛片外流的風波，儘管已出動律師嚴正澄清，最近大陸論壇再流傳痞幼900多張艷照引爆話題。面對這些紛擾，痞幼繼續耕耘抖音平台，今（12日）上傳一段更衣影片，一口氣換了3套服裝，令網友看得目不轉睛。

短短1分19秒的影片中，痞幼一連更換3套不同風格的衣服，第1套「樓道風雲」刷破長褲搭配短版上衣，直露水蛇腰，卻不失率性氣息；第2套「花園風雲」是黑色系套裝，辣露一雙修長美腿之外，脫掉外套後還能看到美麗香肩、鎖骨，衣服中段甚至做了兩個挖空的設計，隱約露出胸下雪肌，整個人瞬間變身個性派辣妹。

第3套痞幼沒有特別命名，只說「不要太好看」，鏡頭中，她從狹小的走廊走出來，毛茸茸的點點外套搭配純白緊身短洋裝，勾勒S型曲線，美腿還套膝上透膚絲襪，純潔中卻也散發性感氣息，讓網友看得讚不絕口，紛紛留言：「痞幼，你！是！我的神」、「衣品很好啊」、「帥啊」。

痞幼上傳3套穿搭影片，不到一天就有14萬點閱。（圖／抖音@痞幼）

不過，也有許多網友認為痞幼有點變胖，對此痞幼大方地承認：「是呀，沒事會瘦的，我就是胖著玩玩」但另一批粉絲則覺得現在的體態較勻稱，反而好看。

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