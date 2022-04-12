「電競女神」阿樂（林妤臻）臉蛋甜美身材火辣，又被封為「隱乳女神」，近年從遊戲實況主轉戰演藝圈，個性活潑再加上擁有D罩杯魔鬼身材，讓她受到大批觀眾喜愛，目前IG已有77萬粉絲追蹤。阿樂昨(11)日在IG曬出超辣美胸照，一轉身更露出白皙美背，讓網友看了狂敲碗喊：「希望衣服能前後反穿」。

阿樂昨（11日）發文寫道：「Stay True、Stay Real（保持真我）但是最近的我是Stay in bed（保持賴床），太誇張了天氣冷也想睡，天氣熱更昏睡，沒藉口了…」，附上4張美照，畫面中她穿著緊身的短版上衣，將外衣一褪露出渾圓美胸，一轉身又見「後方挖空」設計，將她的雪白美背全都露。

照片曝光後立刻引起網友暴動噴鼻血喊：「這上衣有點太過分了」、「無法抗拒」、「今天彷彿已經來到夏天了」、「背多分」、「露背比較涼快」；還有人不忘歪樓虧：「第2張照片的上衣好像穿反了」、「希望衣服能前後反穿」，阿樂也笑回：「你們那麼希望警察抓我走嗎？」。

阿樂參加《英雄聯盟》校園甜心選拔出道，之後開始經營直播，2017年成為「魔競娛樂」旗下實況主，因緣際會下從網路節目竄紅並進入演藝圈，成為各大廠商最愛邀約的對象，開朗活潑的性格深受外界喜愛，甜美臉蛋也被獲稱「笑眼女神」，同時憑著個人音樂才華獲封「音樂才女」，可說是集眾多優點於一身。去(2021)年阿樂成為《全明星運動會》班底，知名度與人氣更水漲船高，如今在各領域都有出色表現。