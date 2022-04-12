倫敦鉑金和鈀金市場（LPPM）剔除兩家俄羅斯重要冶煉廠認證，讓人擔心供應短缺而刺激鈀價大漲。但專家認為供應未如外界預期緊張，即使鈀價走高，也難以持續飆漲。

紐約鈀近月期貨價12日盤中每盎司下跌逾3％報2,340美元。LPPM 8日剔除俄廠後，鈀價當天飆漲9％收2,420美元。

俄國每年整體鈀出口量約300萬盎司，占全球產量約40％。被LPPM除名的JSC Gulidov Krasnoyarsk和JSC Prioksky占全球鈀冶煉量約25％。鈀是汽車業用來製造降低碳排放的觸媒轉換器主要材料。

瑞銀（UBS）以供應緊張為由，估鈀價6月底前上看2,700美元。其分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）指2012年到2020年間全球鈀供應量不足，令市場從此對任何有關鈀供應中斷風險的直覺反應極敏感。

俄國遭西方制裁後，紐約鈀期貨價3月7日盤中創3,425美元新高。金屬顧問商Metals Focus預測年底前鈀價在2,000美元到2,700美元區間游走。

但目前鈀的買家未完全感受LPPM除名的影響。德國觸媒轉換器製造商巴斯夫（BASF）指鈀供應量未變。若供應受影響，會透過回收再用等另類來源增加供應。公司目前庫存可應付短期需求。

貴金屬顧問商Metals Focus鉑族金屬（PGM）部經理史沃茲（Wilma Swartz）指目前全球鈀庫存量約1,400萬盎司，可滿足十八個月的需求量，能阻止鈀價飆漲。而且俄廠繼續冶煉，即使沒有LPPM認證，買家仍能透過其他管道取得。

瑞銀認為全球最大鈀進口國中國為加強對俄關係，可能全部吸收其所有出口的鈀，從而減少其他地區進口，讓歐美在南非採購鈀的數量增加，有助抑制鈀價飆漲。買家不斷以鉑取代鈀將減少下半年鈀需求量，預期年底鈀價在2,300美元。