美國權威民調中心TIPP的一項調查發現，如果大陸對台動武，美國民眾會關心這個問題，並支持美國政府施以援手，但是所謂的援手，恐怕與烏克蘭戰爭並無二致，僅限於經濟制裁與軍援物資支持。國人必須認真面對。

俄羅斯對烏克蘭的入侵，是否對台海局勢有什麼間接影響？一種看法認為，無論這場戰爭的結果是如何，可能都會成為「示範作用」，增加中國大陸對台灣採取類似行動的可能性；俄羅斯軍事行動暴露的問題會成為「教訓」，相同的俄羅斯有所進展部分可以做為「經驗」。也就是說，台海並沒有因為這場烏俄戰爭而降低戰爭風險。

美國民調機構TIPP， 最近調查提供了美國人對中國大陸入侵台灣的看法的見解，不算意外的「大多數美國人對捲入亞洲戰爭不感興趣」。接受調查的所有群體中，支持派出軍隊幫助台灣的比率不超過 20%。

但是也不是美國人不關心台灣安危，因為因為在接受調查的群體中，同意坐視中國大陸佔併吞灣的，也不超過10%。

那麼美國人在想什麼？大多數受訪者贊成經濟制裁，或者軍事支持(單純提供武器裝備)和經濟制裁相結合，他們認為美國無與倫比的經濟實力是首選工具，只要美國動用足夠有效的經濟制裁工具，美國人相信可以逼停台海戰爭。

在入侵烏克蘭戰爭後後，美國對俄羅斯實行了相當大力度的經濟制裁，不幸的是，現在一個月過去了，結果僅是「成敗參半」。儘管俄羅斯的能源產量下降，潛在的債務違約迫在眉睫，但他們已經找到不石油和天然氣的買家，盧布甚至已經反彈。

很明顯，華盛頓對莫斯科的經濟制裁仍然投鼠忌器，拜登政府一直不願實施的全面能源經濟製裁，因為莫斯科是供貨的一方，一但真的拒買俄羅斯能源，面對的將是美國與盟國的燃料價格急劇飆升，民怨一向是民選政府最顧忌的。

麻煩的是，不夠成功的經濟制裁，可能會使中國大陸看穿美國的窘迫，美國政府出於國內政治顧慮，既不會出兵，經濟制裁力度也不足。

TIPP的民調認為，絕大多數美國人對於經濟制裁的反傷是有覺悟的，因為美國人明白來自中國大陸威脅的嚴重性，願意考慮採取強有力的行動來應對，並願意付出代價不管是什麼政黨取向(68%共和黨人、75%民主黨人)的美國人，願意承擔經濟反傷以保衛台灣。

評論認為，美國先前在阿富汗匆匆撤軍顯然是個錯誤，拜登總統似乎誤讀了美國人民希望結束阿富汗戰爭的願望，以為美國要的是「盡快、不惜一切代價撤軍的」。鑑於 TIPP 民意調查顯示兩黨明確支持一但中國大陸出現侵略，必須作出強烈反應，請他不要在台灣問題上，再犯同樣的錯誤。「不願參與軍事行動，並不表示普遍冷漠。」