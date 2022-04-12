找工作時最怕投了履歷沒後續消息，但也有機會遇到求才若渴的公司，一名網友分享自己面試工作隔天，就收到人事單位的回信，通知已被錄取並告知薪資與福利，但細看薪資結構覺得有詭，沒想到追問兩次後就被告知不用來了。

原PO在Dcard工作板發文表示，待業期間找了不少公司面試，其中一間公司表明工作內容是責任制需加班，面試官也沒有提及薪資部分，由於原PO不喜歡該工作環境，就沒有特別詢問薪資，沒想到隔天就收到錄取通知，通知信中提及，經面談後決定任用，薪資為全薪2.8萬（包含底薪+全勤1000+伙食1000+津貼），還有三個月的試用期，也詢問原PO是否有意願報到。

原PO見了薪資說明後覺得詭異，於是發信詢問細問薪資結構，才知道底薪是1.6萬、津貼1萬，並註明試用期過後，主管會依工作能力調整底薪和津貼。不過原PO懷疑對方是要逃避勞健保的級距，再度發信追問底薪會如何調整，沒想到對方直接回信告知，「我司主管取消您的報到通知，謝謝您」。

這讓原PO高度懷疑該公司擔心未來會被檢舉，所以才會取消報到，也好奇是不是蠻多公司都開超低底薪，然後用一堆有的沒的津貼去補，認為底薪壓很低的公司，最好不要去上班為妙。

貼文也引起不少網友紛紛留言，「確實很多公司都會這樣，底薪16000，年終講的很好聽」、「還好他取消你的報到通知，這樣的公司還是別去的好」、「歡迎來到鬼島」、「我前一份工作也是這樣算薪水，而且加總起來才26K」、「這種沒去也好，恭喜你逃過一劫」。