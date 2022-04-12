台南市七股區12日下午傳出凶殺案，42歲的王姓男子涉嫌不滿30歲王姓女鄰居積欠2000元不還，竟持裁縫用剪刀猛刺對方脖子，導致王女傷重送醫不治。事後，王男被當場逮捕，檢方12日認定他涉犯殺人重罪且有逃亡之虞聲押後，台南地院於晚間裁准，但未禁見。

台南地院指出，王男經法官訊問後，承認殺人犯行，且經證人證述明確，又有醫院診斷證明書、現場照片及現場圖可供參考，足認他涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，且該罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，對方畏罪逃亡規避偵查、審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

此外，王男曾有多次傷害、妨害公務前科，有事實足認為有反覆實行傷害及殺人罪之虞，且被告所為，難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，足以確保偵查、審判程序的順利進行。

法官參酌王男犯行危害社會治安的程度，造成被害人死亡的結果，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益，以及防禦權受限制的程度，認對被告非予羈押，顯難進行偵查、審判，有羈押之必要，應予羈押。