英國失業率降至新冠疫情爆發前水準，反映勞動市場緊繃。根據英國統計局12日公布，12月至2月失業率降至3.8％，創下2019年12月以來最低紀錄，優於市場預期與前3個月的3.9％。3月新增就業為3.5萬份，讓總數來到2,960萬份。