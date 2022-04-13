英國失業率 降至疫情前水準 03:332022/04/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國失業率降至新冠疫情爆發前水準，反映勞動市場緊繃。根據英國統計局12日公布，12月至2月失業率降至3.8％，創下2019年12月以來最低紀錄，優於市場預期與前3個月的3.9％。3月新增就業為3.5萬份，讓總數來到2,960萬份。 南彰醫護驚傳確診 下午停診大清消 美國務院下令 撤離所有上海領事館非緊急人員 #英國失業率 #前水準 #萬份 #降至 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土飆551例創新高 指揮中心：即起隔離期滿前改用快篩 14:192022/04/12 生活 已向衛福部提申請 桃園將推高中以下學校類普篩 14:402022/04/12 生活 埔里花農確診Ct值曝 4處足跡出爐 打羽球、菊越餐廳 11:102022/04/12 生活 士林地院家事庭書記官確診 共桌用餐5同仁居家隔離 18:362022/04/12 社會 快篩試劑將降至200元以下 4縣巿比照基隆做類普篩 09:512022/04/12 生活 基隆＋35 原匡居隔確診占多數 16:132022/04/12 生活 全校停課標準將放寬 陳時中：改以班級為單位 11:052022/04/12 生活 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 陽明交大開發藥帖「淨冠方」 有效阻斷新冠病毒感染 13:562022/04/12 生活 才說月底恐日增千例 莊人祥驚爆：未來萬人確診也有可能 15:022022/04/12 生活 專家：新冠病毒在物體表面存活時間 取決這2因素 17:452022/04/12 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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