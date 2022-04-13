德國3月CPI年增7.3％ 創40年新高 03:332022/04/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國通膨創下40年新高紀錄。根據德國統計局12日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增7.3％，大幅高於2月的年增5.1％，但與市場預期一致，寫下1981年來最高紀錄。統計局指出，俄烏戰爭推高能源價格，是德國通膨飆高的主因。 美國3月CPI年增8.5％ 創下40年新高 陸3月CPI年增1.5％ 三個月新高 #德國 #CPI #通膨 #統計局 #新高紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉威Q1營收年增38％ 單季新高 04:102022/04/12 證券．權證 通膨漲不停 美國3月消費者物價指數估升破8％ 10:462022/04/12 國際 《國際經濟》油價飆漲引通膨 美3月CPI年增估續創40年新高 16:392022/04/12 財經 《國際經濟》俄烏戰事+日圓走貶 日3月躉售通膨仍高 14:582022/04/12 財經 俄烏情勢張加通膨增溫 油金後市仍不看淡 12:122022/04/12 財經 《金融》許長泰：估FED5、6月各升息2碼 聚焦2類股 15:492022/04/12 財經 《國際經濟》商業景氣急升 澳洲央行6月升息壓力大 12:582022/04/12 財經 美國3月通膨超乎預期 美股早盤開高 道指漲逾百點 21:432022/04/12 財經 經濟展望正向 掌握新興股市多面向投資機會 12:122022/04/12 財經 《美股掃瞄》債息飆升 美股重挫、那指和費半跌逾2%(2-1) 09:182022/04/12 財經 燃料漲+日圓貶 日本躉售通膨仍接近歷史高點 12:332022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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