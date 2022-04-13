德國通膨創下40年新高紀錄。根據德國統計局12日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增7.3％，大幅高於2月的年增5.1％，但與市場預期一致，寫下1981年來最高紀錄。統計局指出，俄烏戰爭推高能源價格，是德國通膨飆高的主因。