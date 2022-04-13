在美國消費者物價站上40年高點的同時，消費者預期未來一年通膨將持續飆高。根據紐約聯準銀行最新調查顯示，美國民眾預期未來一年的通膨率將躥升至6.6％，創下2013年調查開始以來最高紀錄。

紐約聯準銀行11日公布3月消費者通膨預期報告，受訪者認為2023年3月通膨率將升抵6.6％，大幅高於2月調查的6％。

不過受訪者對未來3年的通膨預期則較前次調查溫和，預估2025年3月的通膨率將達3.7％，略低於2月調查的3.8％。

聯準會（Fed）官員重視消費者通膨預期數據，相信物價展望能影響通膨走勢。官員亦樂見長期通膨預期較短期預期更穩定，意味著民眾相信聯準會最終能抑制通膨飆高。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）指出，多項調查顯示長期通膨預期相對穩定，意味著目前通膨躥揚不代表物價會一直維持在高檔。這讓他對聯準會目前的升息計畫到安心。

美國通膨逐月改寫新高紀錄，目前已升抵40年來高點。多項因素匯集導致美國物價飆漲，包括需求勁揚、供應鏈瓶頸，以及俄烏戰爭帶動油價大漲。通膨壓力促使聯準會在3月啟動升息循環，2022年將加速緊縮貨幣。

3月調查發現，受訪者預期未來一年的食品與汽油價格皆增加9.6％，租金與醫療成本分別增加10.2％與9.6％。房價將攀升6％，相較於2月預期的上升5.7％。

研究機構Inflation Insights總裁夏里夫（Omair Sharif）指出，汽油價格走勢顯示消費者對未來的通膨預期將轉變。近幾周汽油價格稍微回降，可能進一步降至每加侖4美元，可望緩解部分物價壓力，並讓4月通膨預期數據下降。

此外，消費者預期未來一年支出將增加7.7％，高於2月的6.4％，創下新高紀錄，但預期未來一年的所得增幅縮減至3％。受訪者對未來一年家庭財務狀況更為悲觀，預期財務狀況比現在更好的民眾減少。